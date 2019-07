UFFICIALE - Il Real Madrid continua a monetizzare: ceduto Kovacic al Chelsea

Mateo Kovacic è ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea. Dopo l'avventura in prestito, il centrocampista croato lascia a titolo definitivo il Real Madrid e si trasferisce nel club londinese. La società di Florentino Perez continua a monterizzare dopo una campagna acquisti faranoica il mese scorso, da oltre 300 milioni di euro. Sulla lista cessioni - come riportano tutti in Spagna - c'è anche James Rodriguez, intanto i Blancos incassano 50 milioni per l'addio del croato.