UFFICIALE - Il Siviglia si prepara al dopo Koundé (appetito dal Chelsea come Koulibaly): preso Marcao

Il difensore Marcos do Nascimento Teixeira, meglio noto come Marcão, è un nuovo giocatore del Siviglia. Il club andaluso ha infatti annunciato sul proprio sito di aver trovato l'accordo con il Galatasaray per il suo trasferimento a titolo definitivo. Il classe '96, una volta superate le visite mediche, firmerà un contratto fino al 2027. Adesso il Siviglia ha di fatto sostituito Jules Koundé, fortemente accostato al Chelsea, proprio come Koulibaly.