UFFICIALE - In Arabia prosegue il mercato: preso Luiz Felipe dal Betis, le cifre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ora è anche ufficiale, dopo un lungo corteggiamento il difensore centrale Luiz Felipe si imbarca anch'esso nell'avventura in Arabia Saudita e firma con l'Al Ittihad. Affare che garantisce un lauto incasso per le casse del Real Betis: ai biancoverdi di Siviglia sono andati 25 milioni di euro per il cartellino del difensore classe 1997 dalla doppia nazionalità brasiliana e italiana, che ha deciso di rappresentare i colori azzurri.