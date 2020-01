UFFICIALE - In attesa di Politano, l'Inter piazza un esubero: Lazaro va in Premier

In attesa di cedere Matteo Politano (che ha accettato il Napoli), l'Inter piazza un altro esubero nel corso di questa finestra di mercato: Valentino Lazaro vola in Premier League. E' ufficiale il suo passaggio al Newcastle: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentino Lazaro al Newcastle United FC. Il calciatore austriaco si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per la trasformazione del prestito in trasferimento definitivo".