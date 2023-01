UFFICIALE - In attesa di Zanoli, la Sampdoria si rafforza con un attaccante dall'Empoli

Sam Lammers è il primo acquisto definito dalla Sampdoria in questa finestra di calciomercato

Sam Lammers è il primo acquisto definito dalla Sampdoria in questa finestra di calciomercato. "Empoli Football Club - si legge - comunica di aver raggiunto l’accordo con U.C. Sampdoria per la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sam Lammers". Torna invece a Empoli Francesco Caputo, in prestito con obbligo di riscatto.