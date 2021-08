UFFICIALE - Inter, ecco Correa: la Lazio annuncia la cessione e i dettagli sul prestito

Mancava solo l'ufficialità, arrivata da pochi minuti. Joaquin Correa è un nuovo giocatore dell'Inter. Lo conferma la Lazio, tramite un comunicato ufficiale per la Borsa nel quale vengono specificate le cifre: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità".