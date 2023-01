UFFICIALE - Jorginho resta a Londra: è un nuovo giocatore dell'Arsenal

Jorginho è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Trasferimento a titolo definitivo dal Chelsea, accordo fino al 2024 con opzione per un'ulteriore stagione. Il centrocampista italiano, 31 anni, proseguirà pertanto la sua carriera a Londra, dove si era trasferito nel luglio 2018. Il regista era in scadenza di contratto con i blues.

