UFFICIALE - Jovic approda al Real Madrid: altri 60mln spesi, ora bisogna cedere

Luka Jovic (21), accostato anche al Napoli nel corso delle scorse settimane, è un nuovo giocatore del Real Madrid. I Blancos hanno comunicato l'acquisto dell'attaccante serbo sul sito ufficiale. Il giocatore ha firmato fino al 2025. Secondo i media spagnoli l'operazione s'è conclusa sulla base di 60mln di euro e, dopo Rodrygo e Militao, sono già 155 i mln spesi, in attesa di altri 120 per Hazard che mettono il Real in allerta per le cessioni tra cui quella di James Rodriguez.