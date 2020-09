UFFICIALE - L'Arsenal blinda Aubameyang, l'annuncio con un video da brividi

Pierre-Emerick Aubameyang ha rinnovato con l'Arsenal. L'attaccante gabonese, accostato anche all'Inter negli ultimi mesi, ha firmato coi Gunners un nuovo contratto triennale. Il classe '89 veste la maglia biancorossa dal gennaio 2018.

Questo il video-annuncio del club londinese su Twitter:

