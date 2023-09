UFFICIALE - L'Arsenal si sbarazza di Pepe: va al Trabzonspor dopo la risoluzione

Una trattativa ormai chiusa da giorni, che in queste ore ha visto arrivare la tanto attesa fumata bianca.

Una trattativa ormai chiusa da giorni, che in queste ore ha visto arrivare la tanto attesa fumata bianca. Nicolas Pepe è un nuovo giocatore del Trabzonspor. Risolto il contratto con l'Arsenal, il giocatore ha collezionato 80 presenze in Premier League,con 16 gol e 9 assist, l'ivoriano ha deciso di tentare il rilancio in Turchia.

Ecco il comunicato ufficiale, apparso sul sito della compagine di Trebisonda: "È stato raggiunto un accordo relativo al trasferimento del calciatore professionista Nicolas Pepe al nostro Club".