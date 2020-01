UFFICIALE - L'azzurro Prezioso scala categorie: il Napoli lo dà in prestito al Cosenza

Mario Prezioso non è più un giocatore della Vibonese. Il club rossoblu lo ha ceduto,via Napoli (proprietaria del cartellino), a titolo oneroso al Cosenza in Serie B. Il centrocampista campano, in gol domenica scorsa contro il Rende, dopo aver salutato dirigenti, staff e compagni, ha già lasciato Vibo Valentia per raggiungere la sua nuova squadra.