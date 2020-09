UFFICIALE - L’ex azzurro Liguori lascia Lille: prestito alla Fermana

Tramite un comunicato ufficiale, la Fermana ha reso noto che Luigi Liguori difenderà i colori gialloblu anche nella prossima stagione. Il classe '98, passato al Lille nell'affare che ha portato Osimhen al Napoli, arriva in prestito dal club transalpino: "La Fermana comunica ufficialmente il ritorno in gialloblù, con la formula del prestito dalla società francese del Lille, dell’attaccante classe 1998 Luigi Liguori. Un gradito ritorno in casa Fermana visto che il giovane attaccante partenopeo ha vissuto la stagione scorsa in maglia gialloblù. Per lui sono 11 le presenze totali in maglia canarina di cui due in Coppa Italia (contro Carrarese e Samb) oltre a nove totali in campionato, con tanto di rete del pareggio nel derby casalingo contro la Sambenedettese. Nel mezzo un fastidioso infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori da novembre a febbraio, giusto il tempo di tornare in campo nella gara dell’Euganeo di Padova e nell’ultima disputata in casa contro la Vis Pesaro".