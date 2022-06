UFFICIALE - L’ex azzurro Prezioso va all’Ancona: accordo fino al 2024

Movimenti sull'asse Ancona-Virtus Franvilla. Dopo l'approdo di Michele Avella alla società pugliese, all'Ancona approda Mario Prezioso

Movimenti sull'asse Ancona-Virtus Franvilla. Dopo l'approdo di Michele Avella alla società pugliese, all'Ancona approda Mario Prezioso, che ha intanto sottoscritto un contratto preliminare: l'accordo è fino al 2024.

Ecco il comunicato:

"La Società Ancona comunica di aver sottoscritto il contratto preliminare del calciatore Mario Prezioso che da luglio si legherà al club fino a giugno 2024. Il centrocampista campano, classe 1996, cresciuto nel Napoli, arriva dalla Virtus Francavilla dove nella stagione scorsa ha collezionato 29 presenze e 2 reti. In precedenza ha avuto esperienze importanti in serie B con Carpi e Cosenza ed in serie C con le maglie di Bisceglie, Vibonese e Modena. Contestualmente la società ringrazia il portiere Michele Avella per la professionalità dimostrata durante l’anno e gli augura un sincero in bocca al lupo nelle fila della Virtus Francavilla".