UFFICIALE - L'ex Napoli Perinetti torna al Brescia: il comunicato del club

Con un post sul proprio account Twitter il Brescia ha comunicato la nomina di Giorgio Perinetti come nuovo responsabile dell'area tecnica del club lombardo. Questo il comunicato ufficiale del ritorno alle Rondinelle del dirigente ex Napoli: "Brescia Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica del Club a Giorgio Perinetti. L'esperto dirigente romano ha già ricoperto il medesimo incarico con le Rondinelle nella stagione 2020-2021 quando con Pep Clotet in panchina la squadra ha centrato i Playoff".