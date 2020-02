UFFICIALE - Leandrinho saluta Napoli e si trasferisce al Red Bull Bragantino: svelata la formula

Nuova tappa per la sua carriera per Leandrinho. L'attaccante brasiliano classe 1998 lascia il Napoli per trasferirsi al Red Bull Bragantino. Quest'anno era rimasto in azzurro ma senza mai giocare, in attesa di una nuova sistemazione. Che ha appena trovato. L'annuncio sui social da parte del club che ha appena vinto la seconda divisione brasiliana: "Oggi si gioca, ma è anche il giorno di un'ufficialità. Leandrinho arriva in prestito fino al 30 giugno, con un'opzione d'acquisto alla fine di questo periodo".

OFICIAL

Hoje (28) é dia de jogo, mas também é dia de oficializar reforço! Leandrinho está regularizado e fica por empréstimo até 30 de junho, com opção de compra após o fim do vínculo. #ProntosParaOMundo pic.twitter.com/Zh3PmrsbQ4 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 28, 2020