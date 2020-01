UFFICIALE - Lobotka a un passo dall'addio al Celta Vigo: out dai convocati

Ormai manca pochissimo: Stanislav Lobotka è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli. L'ennesimo indizio arriva direttamente dal Celta Vigo, che ha reso noti i convocati per la sfida di Copa del Rey contro il Merida. E il centrocampista slovacco non figura nell'elenco. Tramite il proprio sito ufficiale il club gallego fa sapere solo che il classe '94 non rientra tra i convocati, senza specificare il motivo. Di seguito l'elenco ufficiale.

Sergio, Hugo Mallo, Costas, Araujo, Okay, Denis Suárez, Juan Hernández, Fran Beltrán, Iago Aspas, Sisto, Rubén Blanco, Olaza, Aidoo, G. Fernández, Kevin, Santi Mina, Brais Méndez, Pape Cheikh, Losada y Brais Rodríguez.