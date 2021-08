UFFICIALE - Lukaku torna al Chelsea per una cifra monstre: contratto fino al 2026

Romelu Lukaku è un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo alcuni giorni di attesa è arrivato il comunicato con cui i Blues ufficializzano l'arrivo del belga dall'Inter per 115 milioni di euro. "Welcome Home, Romelu Lukaku", ha scritto su Twitter il club londinese mostrando una clip del giocatore e spiegando come l'accordo sia fino al 2026.