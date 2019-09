UFFICIALE - Machach riparte dalla Serie B, è un nuovo giocatore del Cosenza

Nuova sistemazione per Zinedine Machach. Il giocatore francese è infatti un nuovo giocatore del Cosenza, come riporta il sito ufficiale del club calabrese: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione del diritto delle prestazioni sportive di Zinédine Machach. Il centrocampista, nato a Marsiglia (Francia) il 5 gennaio 1996, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con accordo fino al 30 giugno 2020. Cresciuto nei settori giovanili di Cannes, Olympique Marsiglia e Tolosa, è con quest’ultima squadra che esordisce in Ligue One nel maggio 2015. Attraversa una parentesi di un anno in prestito a Marsiglia prima di rientrare a Tolosa e venire ceduto al Napoli nella sessione invernale di calciomercato della stagione 2017/2018. E’ reduce da un campionato di Serie B in cui ha vestito le maglie di Carpi e Crotone collezionando in totale 23 presenze. E’ atteso ora da mister Braglia per aggregarsi ai Lupi!".