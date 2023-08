UFFICIALE - Man City, ecco Gvardiol: è il difensore più pagato della storia, la cifra record

Josko Gvardiol è un nuovo giocatore del Manchester City.

Josko Gvardiol è un nuovo giocatore del Manchester City. Il difensore arriva dal Lipsia per la cifra record di 90 milioni di euro, in Bundesliga ha collezionato 59 presenze mettendo a segno 3 gol. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria, il centrale si è trasferito in Germania nell'estate del 2021.