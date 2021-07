UFFICIALE - Man United, accordo col Real per Varane: l'annuncio dei Red Devils

Il Manchester United con una nota ufficiale conferma di aver trovato un accordo con il Real Madrid per il trasferimento di Raphael Varane. Il difensore francese si trasferisce quindi a titolo definitivo ai Red Devils per 50 milioni di euro più bonus, firmerà un contratto di cinque anni dopo le visite mediche.

We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! ️️#MUFC