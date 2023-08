UFFICIALE - Man United, Hojlund è il nuovo attaccante: l'Atalanta incassa cifra monstre

Rasmus Hojlund è un nuovo attaccante del Manchester United.

© foto di www.imagephotoagency.it

Rasmus Hojlund è un nuovo attaccante del Manchester United. A comunicarlo i Red Devils attraverso i propri canali, il giovane danese è stato presentato con un video social. Lo United scenderà a breve in campo a Old Trafford contro il Lens dove l'ormai ex attaccante dell'Atalanta verrà presentato ai nuovi tifosi.

Hojlund, già protagonista con la propria nazionale, lascia Bergamo dopo una sola stagione, gli inglesi hanno convinto i nerazzurri con una cifra monstre: 75 milioni di euro più dieci di bonus.