UFFICIALE - Messi e il Barcellona si dicono addio: il comunicato dei blaugrana

Lionel Messi non continuerà al Barcellona. La clamorosa ufficialità arriva direttamente dal club blaugrana, che ha appena pubblicato un comunicato annunciando l'addio della Pulgaargentina: "Sebbene sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non sarà possibile formalizzare il tutto a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento del campionato spagnolo). Di fronte a questa situazione, Lionel Messi non rimarrà legato all'FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che alla fine i desideri sia del giocatore che del club non possano essere esauditi. Il Barça ringrazia il giocatore per il suo contributo e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale".