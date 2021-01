UFFICIALE - Mezzoni lascia la FeralpiSalò: altro prestito in Serie C per l'azzurro

Francesco Mezzoni, classe 2000 di proprietà del Napoli, lascia la FeralpiSalò e passa in prestito ad un altro club di Serie C. E' la Pro Vercelli, che annuncia così il suo arrivo: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con l' S.S.C. Napoli per l'acquisizione a titolo temporaneo di Francesco Mezzoni".