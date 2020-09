UFFICIALE - Milan, Rebic acquistato a titolo definitivo

Il Milan ha acquistato a titolo definitivo l'attaccante croato Ante Rebic. Il club lo comunica ufficialmente: "Ac Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall'Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L'attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025".

🇭🇷 Rebić 12

A new season, a new adventure, a new number



Un nuovo anno, un nuovo inizio, un nuovo numero di maglia #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/nf5qVQB2Tx