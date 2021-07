UFFICIALE - Mollato dal Napoli, Vaclik è un nuovo giocatore dell’Olympiacos

Tomas Vaclik è un nuovo portiere dell’Olympiacos. Il nazionale ceco, dopo essersi svincolato dal contratto con il Siviglia, approda in Grecia. Il nazionale della Repubblica Ceca, svincolato, piaceva al Napoli come vice-Meret, al punto da bloccarlo in attesa di valutare il futuro di Ospina. Nulla di fatto, Vaclik è un nuovo giocatore dell’Olympiacos.