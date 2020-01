UFFICIALE - Negro cambia squadra: l'ex azzurrino va al Foligno

Primi movimenti in uscita per il Pontedera, che ha salutato Antonio Negro. L'attaccante scuola Napoli, ex bomber della Primavera, come riporta il sito ufficiale del club toscano ha infatti raggiunto l'accordo col Foligno, formazione del Girone F di Serie D. Questa la nota del Pontedera: "L’U.S Città di Pontedera comunica che il giocatore Antonio Negro ha rescisso il suo contratto con la società Granata e andrà al Foligno. La società ringrazia il giocatore per la serietà e la professionalità dimostrata e augura ad Antonio le migliori soddisfazioni sportive e personali".