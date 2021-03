UFFICIALE - Niente Bari per Romulo, l'ex Verona torna in Brasile

Dopo aver considerato l'idea di scendere in serie C per approdare al Bari di De Laurentiis, Romulo ha preferito tornare in patria accettando l'offerta triennale del Cruzeiro. Il centrocampista classe '87 torna così dopo dieci anni al club che attualmente milita in serie B, un decennio trascorso interamente in Italia con le maglie di Fiorentina, Verona, Juventus, Genoa, Lazio e Brescia, con ben 162 presenze e tredici goal all'attivo nella massima serie.

Bem-vindo, Rômulo! 🦊

Com passagem pela seleção italiana, o volante de 33 anos está de volta ao Cruzeiro no ano do Centenário!

Saiba mais: https://t.co/HlEnaVkZii

⠀#CruzeiroCentenario pic.twitter.com/JvEIXMPWIQ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 26, 2021