UFFICIALE - Niente Europa, Gallardo va in Arabia: è il nuovo allenatore dell’Al Ittihad

L'Al Ittihad ha confermato l'arrivo del nuovo allenatore. È Marcelo Gallardo, il tecnico più titolato della storia del River Plate, con cui ha vinto anche due Copa Libertadores, oltre a un campionato argentino nel periodo - dal 2014 al 2022 - in cui ha allenato il club. Prende il posto di Nuno Espirito Santo che era stato esonerato qualche giorno fa per puntare proprio su Gallardo.

Nelle scorse ore lo stesso Gallardo aveva confermato i rumors che lo volevano vicino alla panchina saudita. "Ho preso la decisone di tornare ad allenare dopo aver avuto contatti con la dirigenza, ho sentito che era il momento giusto. Mi hanno conquistato con il loro grande progetto. È un mercato nuovo, un Paese diverso e questo mi motiva. Avevo voglia di tornare. Io e il mio staff abbiamo subito una bella sfida, il Mondiale per Club, ci metterà alla prova velocemente e questo è un bene. Ho avuto un anno abbastanza tranquillo, quindi spero di rimettermi in moto con entusiasmo. Non vediamo l'ora, desideriamo vivere questa esperienza totalmente diversa da tutte le altre".