UFFICIALE - Niente Napoli per Emerson, va in prestito oneroso al Lione: le cifre

Niente Napoli per Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano, seguito con forza in Italia dal Napoli, si trasferisce in Francia. Emerson è un nuovo giocatore dell’Olympique Lione. A darne l’annuncio è lo stesso club francese su Twitter. L'esterno italiano ex Roma, viene ceduto dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Il costo dell'operazione è di 500mila euro, che con determinati bonus potrebbe salire ad un milione di euro.