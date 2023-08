UFFICIALE - Niente Napoli, Veiga va in Arabia: è un nuovo giocatore dell’Al Ahli

Ora è ufficiale: Gabri Veiga è un nuovo giocatore dell’Al Ahli.

Ora è ufficiale: Gabri Veiga è un nuovo giocatore dell’Al Ahli. Il calciatore spagnolo classe 2001, a lungo trattato dal Napoli e ad un passo dal trasferimento in azzurro, va in Arabia. Il club saudita ha annunciato l’arrivo del giocatore ex Celta Vigo attraverso un video diffuso sui social.