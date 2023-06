UFFICIALE - Niente Roma e Milan, Tielemans è dell’Aston Villa: l'annuncio del club

Youri Tielemans, centrocampista accostato a Roma e Milan, si trasferisce ad un club di Premier Leaue. L'Aston Villa ha superato l'ampia concorrenza per il nazionale belga e lo annuncia sui propri canali social: "L'Aston Villa è lieta di annunciare che il club ha raggiunto un accordo per firmare Youri Tielemans".

