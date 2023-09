UFFICIALE - Niente Roma né Arabia Saudita: Ramos fa una scelta di cuore e torna in Liga

La notizia era nell'aria da stamattina, quando Sergio Ramos era arrivato a Siviglia per sostenere le visite mediche

© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia era nell'aria da stamattina, quando Sergio Ramos era arrivato a Siviglia per sostenere le visite mediche. Ora è ufficiale: il difensore ha deciso di rinunciare ai milioni dei club arabi e torna nel suo primo club, quello che lo ha lanciato nel calcio professionistico e dal quale era andato via diciotto anni fa. L'ex giocatore di Real Madrid e Paris Saint-Germain ha firmato per una stagione.