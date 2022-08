UFFICIALE - Niente Serie A per Senesi: va al Bournemouth, contratto fino al 2026

Marcos Senesi approda in Premier League. Il Feyenoord aveva resistito ad ogni tentazione ma stavolta deve cedere: il 25enne argentino cambia maglia ed è un nuovo giocatore del Bournemouth, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

