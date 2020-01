UFFICIALE - Niente sfida dell'ex per Regini: lascia la Samp prima del match col Napoli

Vasco Regini è un nuovo giocatore del Parma. Alla vigilia di quest'ultimo giorno era un caso da valutare, era stato ad un passo ma la trattativa pareva essersi bloccata. Invece alla fine l'ex Napoli cambia squadra. Il difensore passa dalla Sampdoria al club ducale in prestito. Lunedì contro il Napoli probabilmente sarebbe partito dall'inizio, viste le tante assenze in difesa a cui dovrà far fronte Ranieri.