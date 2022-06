UFFICIALE - Nunez passa dal Benfica al Liverpool: affare da 100mln

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il Benfica ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto l'accordo col Liverpool per la cessione dell'attaccante uruguaiano Darwin Nunez, sulla base di 75 milioni di euro. Il valore del trasferimento potrebbe salire fino a 100 milioni di euro, informa sempre il club portoghese, sottolineando anche che la chiusura dell'operazione "è sottoposta alla firma del contratto del calciatore con il Liverpool", che non dovrebbe comunque avere alcun intoppo. Nunez comincerà oggi le visite mediche e arrivare alla firma entro un paio di giorni. L'attaccante dovrebbe legarsi per i prossimi 6 anni al Liverpool, che da tempo lo seguiva anche in vista della probabile partenza del senegalese Sadio Mane. (ANSA).