UFFICIALE - Nuova avventura per l'ex azzurro Rafael: dopo la rescissione con la Samp passa al Reading

Nuova avventura per Rafael Cabral Barbosa, ex portiere di Sampdoria e Napoli che ieri aveva rescisso il suo contratto con il club blucerchiato. Il Reading, infatti, ha annunciato che il giocatore brasiliano ha firmato un contratto triennale.



✍️ We are delighted to announce the signing of @RAFAELCABRAL90, who moves to Madejski Stadium on a three-year deal.#RoyalRafael