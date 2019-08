UFFICIALE - Nuova avventura per l'ex azzurro Victor Ruiz: ripartirà dalla Turchia

Nuova avventura per Victor Ruiz, ex difensore del Napoli. Il centrale spagnolo, come annunciato dal Villarreal su Twitter, si trasferisce in Turchia con la maglia del Besiktas. Accordo trovato sulla base economica di un pagamento di 3 milioni di euro.

Acuerdo de traspaso 🤝️ entre el #Villarreal y el @Besiktas por Víctor Ruiz. ¡Gracias por estos cinco años vestido de amarillo y mucha suerte en tu nueva etapa!https://t.co/XFu1QyNj1T — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 7, 2019