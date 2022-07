UFFICIALE - Nuovo prestito per Mezzoni: l'esterno del Napoli vola in Serie C

La U.S Ancona comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’esterno Francesco Mezzoni, classe 2000, proveniente dal Napoli, da cui arriva con la formula del prestito. “Innanzi tutto ringrazio il direttore Micciola per aver creduto in me facendomelo capire subito dalla prima volta che ci siamo sentiti. Ancona per me rappresenta una grande opportunità, ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata sia dal punto di vista personale ma soprattutto a livello di squadra. Sono convinto che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni” le parole del calciatore.