UFFICIALE - Ostigard al Napoli a titolo definitivo: il comunicato del Brighton

Leo Ostigard è un nuovo giocatore del Napoli. In attesa dell’annuncio ufficiale del club azzurro, a darne l’annuncio è stato il Brighton attraverso un comunicato ufficiale: "Leo Ostigard ha completato il trasferimento a titolo definitivo al Napoli, squadra di Serie A, per termini non divulgati, soggetti a nulla osta internazionale.

Il nazionale norvegese ha impressionato in Italia durante la seconda metà della scorsa stagione mentre era in prestito al Genoa, suscitando l'interesse del Napoli.

Il direttore tecnico David Weir ha dichiarato: "Leo ha avuto periodi di prestito davvero di successo in Germania, Italia e qui nel Regno Unito con Coventry City e Stoke City, quindi non è stata una sorpresa che abbia attirato un tale interesse da un grande club italiano come il Napoli. Egli è anche desideroso di giocare regolarmente e affermarsi come giocatore titolare. Non era qualcosa che potevamo garantire per Leo, quindi il trasferimento è positivo sia per il club che per il giocatore.

È una testimonianza dell'accademia, del programma di sviluppo e del sistema di prestito del club, e allo stesso modo di Leo. Ha lavorato molto duramente ed è stato un professionista assoluto nel suo approccio e atteggiamento. Questo trasferimento è il risultato diretto di quella dedizione e professionalità in campo, giorno per giorno e nelle partite. A nome del club vorrei augurargli il meglio per la sua carriera futura e per la stagione a venire. Leo avrà la prospettiva della Champions League con il Napoli in questa stagione, dopo che il club è arrivato terzo in Serie A dietro Milan e Inter".

Leo è passato all'Albion dal Molde FK, squadra norvegese dell'Eliteserien, nell'agosto 2018. Ha trascorso la stagione 2019/20 in prestito con la squadra di seconda divisione tedesca del St Pauli e, dopo un periodo impressionante lì, con una stagione al Coventry, squadra del campionato.

Ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale nella squadra maggiore norvegese nel settembre 2020 e ha collezionato cinque presenze con il suo paese.

La scorsa stagione ha trascorso la prima metà della stagione in prestito allo Stoke prima di trasferirsi al Genoa nella finestra di gennaio”.