UFFICIALE - Papu Gomez è del Siviglia, contratto fino al 2024

Ora è ufficiale Alejandro Gomez lascia l'Atalanta ed è un nuovo giocatore del Siviglia. Firma fino al 2024 per il Papu con gli Andalusi. Oggi lo sbarco a Nervion dopo nove anni in italia tra Catania e Atalanta, con un anno in mezzo al Metalist in Ucraina. Il Siviglia, nel comunicato ufficiale, ricapitola tutti i numeri del Papu: oltre 250 gare con la Dea, 59 gol e 71 assist con il record di 16 nella scorsa Serie A.