UFFICIALE - Piaceva a Napoli e Fiorentina, Sutalo passa all'Ajax: le cifre

L'Ajax ha vinto la concorrenza per Josip Sutalo, difensore della Dinamo Zagabria. Il club olandese ha annunciato l'acquisto del giocatore a titolo definitivo, per un corrispettivo di 20.5 milioni più eventuali ulteriori 3 milioni variabili. Non è stata resa nota la durata del contratto, che però, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb è su base quinquennale.

Fiorentina e Napoli nelle scorse settimane si erano fatte vive per il centrale croato. 23 anni, Sutalo è stato impegnato fino a ieri con la Dinamo nei preliminari di Champions League. Il difensore aveva segnato la rete dell'illusorio 0-1 contro l'AEK Atene che alla fine ha strappato la qualificazione pareggiando per 2-2 e condannando i croati alla retrocessione in Europa League.