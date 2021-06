UFFICIALE - Piaceva al Napoli, Galtier resta in Francia: è il nuovo tecnico del Nizza

Christophe Galtier, allenatore del Lille campione di Francia, è il nuovo tecnico del Nizza. L’allenatore francese, che piaceva ad Aurelio De Laurentiis come successore di Gattuso, resta in Ligue 1 e si trasferisce al Nizza. Sir Jim Ratcliffe, presidente di INEOS e proprietario del Nizza, ha dichiarato: "Sono profondamente lieto di aver nominato Christophe Galtier allenatore dell'OGC Nice. Ha dimostrato le sue capacità vincendo la Ligue 1 all'ultima giornata con il Lille. Ci vuole coraggio per questo e noi di INEOS consideriamo questa una qualità essenziale. Christophe è riconosciuto come un allenatore che sviluppa il talento, essenziale per il nostro progetto sportivo. E questa nomina è un significativo passo avanti nel nostro progetto e nella nostra voglia di partecipare regolarmente ed essere competitivi nelle competizioni europee”.