UFFICIALE - Piaceva al Napoli, ma Gatti va alla Juventus: le cifre dell'affare

Federico Gatti è un nuovo giocatore della Juventus. Dopo aver sostenuto le visite mediche questa mattina al J Medical, il contratto difensore classe '98 è stato ufficialmente depositato in Lega Calcio. Gatti arriva a titolo definitivo per una cifra complessiva di 7,5 milioni di euro più 2,5 di bonus, ma resterà in prestito al Frosinone fino al termine della stagione.