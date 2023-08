UFFICIALE - Piaceva al Napoli, Mavropanos supera le visite mediche e torna in Premier

Il difensore greco, 25 anni, arriva a titolo definitivo dallo Stoccarda e ha firmato un contratto quinquennale.

Konstantinos Mavropanos è un nuovo giocatore del West Ham, lo rende noto il club londinese con un comunicato ufficiale. Il difensore greco, 25 anni, arriva a titolo definitivo dallo Stoccarda e ha firmato un contratto quinquennale, superando dunque le visite mediche dopo qualche rumors su alcune difficoltà riscontrate.

"Sono davvero felice ed emozionato di essere qui e di tornare in Premier League con il West Ham United", ha dichiarato il nuovo numero 15, che fa ritorno nel massimo campionato inglese dopo 4 anni. Per lui infatti 7 presenze spalmate in due stagioni con la maglia dell'Arsenal.