UFFICIALE - Piazzato in C il giovane Mezzoni: giocherà alla Feralpisalò

Cristiano Giuntoli ha piazzato un altro degli azzurri in uscita: come annunciato su Twitter, la Feralpi Salò ha acquistato Francesco Mezzoni dal Napoli in prestito: "Feralpisalò Srl comunica che il difensore Francesco Mezzoni è stato acquisito, a titolo temporaneo annuale gratuito, dal Napoli. Benvenuto a Salò".

❗️Feralpisalò Srl comunica che il difensore Francesco #Mezzoni è stato acquisito, a titolo temporaneo annuale gratuito, dall'@sscnapoli 🤝



Benvenuto a Salò #NoiSiamoiLeonidelGarda 🟢 — Feralpisalò (@feralpisalo) September 17, 2020