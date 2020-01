UFFICIALE - Preso il 2001 Bozhanaj dall'Empoli: è un rinforzo per la Primavera

Altro arrivo depositato in Lega per il Napoli: la società azzurra ha appena chiuso per Kleis Bozhanaj, centrocampista classe 2001 del'Empoli, che andrà a rinforzare la Primavera di Angelini. Si tratta di un nazionale albanese Under 19, secondo acquisto per le giovanili dopo quello ufficializzato ieri di Brando Sami dall'Inter.