UFFICIALE - Prima del Tottenham, l'Atalanta riscatta Romero: la Juve fa minusvalenza

L'Atalanta riscatta ufficialmente Cristian Romero dalla Juventus. Lo ha comunicato il club bianconero nella seguente nota ufficiale: attesa a breve l'ufficialità del trasferimento del difensore argentino dalla Dea al Tottenham. Di seguito il comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica che la società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 5 settembre 2020, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 16 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 4,8 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del calciatore".