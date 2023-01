UFFICIALE - Primavera, arriva un colpo dalla Roma: ha firmato Cedrick Koffi

Colpo di mercato per il Napoli Primavera, che acquista dalla Roma Cedrick Koffi.

L'esterno offensivo classe 2004, che oltre ad aver giocato con la Primavera giallorossa si è allenato anche in prima squadra, arriva in azzurro a titolo definitivo. Già scelto il numero di maglia: Koffi indosserà la numero 80. Ai quarti di finale di Coppa Italia l'attaccante ivoriano troverà subito i suoi ex compagni giallorossi. Di seguito il momento della firma a Castel Volturno con il suo agente Diego Tavano.