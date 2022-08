UFFICIALE - PSG, i convocati di Galtier per il Monaco: c’è l’obiettivo azzurro Navas

Il Paris Saint-Germain ha reso noto i convocati per la sfida contro il Monaco, in programma domani al Parc des Princes.

© foto di Federico Titone

Il Paris Saint-Germain ha reso noto i convocati per la sfida contro il Monaco, in programma domani al Parc des Princes. C'è Keylor Navas, che ha superato i problemi fisici, così come Leandro Paredes, mentre sono out Idrissa Gueye, Mauro Icardi e Julian Draxler, in odore di cessione.

Portieri : Keylor Navas, Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma

Difensori : Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat, Abdou Diallo, Nuno Mendes, Nordi Mukiele

Centrocampisti.: Marco Verratti, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Renato Sanches, Warren Zaïre-Emery

Attaccanti : Kylian Mbappé, Neymar Jr., Pablo Sarabia, Lionel Messi, Hugo Ekitike