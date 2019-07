UFFICIALE - Real, dramma Asensio: rottura crociato e menisco per lo spagnolo, James resta?

Le sensazioni negative sono state confermate: Marco Asensio si è rotto il legamento crociato e il menisco esterno della gamba sinistra. Questo l'esito degli esami, secondo AS, dopo l'infortunio in occasione dell'amichevole contro l'Arsenal. Notizia che potrebbe avere riflessi sul calciomercato: con Asensio ko per almeno 6 mesi il Real Madrid potrebbe anche bloccare la cessione di James Rodriguez che resta nel mirino di Napoli e Atletico.